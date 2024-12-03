Başkan Balcıoğlu, Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Günü Programına Katıldı 

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen farkındalık günü programına katıldı. Programda, özel bireylerin hazırladığı sahne performansları sergilendi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, “Bugün burada, engelli öğrencilerimizin yeteneklerini sergilediği bu güzel etkinlikte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Onların hazırladığı birbirinden anlamlı ve etkileyici sahne performansları, hepimize umut ve mutluluk dolu anlar yaşattı. Bizler, belediye olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onlara destek olmak ve fırsatlar sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.