Başkan Balcıoğlu, 'Elim Toprakta' Projesi Kapanış Etkinliğine Katıldı

Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen “Elim Toprakta” projesi kapsamında, anaokulu öğrencileri keyifli bir etkinlikte bir araya geldi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Elim Toprakta" projesinin kapanış etkinliğine katılarak, çocuklarla birlikte doğayla iç içe bir gün geçirdi. Özel Silivri Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Silivri Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği etkinlik, çocukların tarımı tanımasına ve doğayla bağ kurmasına katkı sundu.

Etkinlikte, Çeltik İlkokulu, Ümmehan Elginkan Anaokulu, Silivri Ortaokulu ve Özel Ekinoba İlke Anaokulu'nun öğrencileri, tarım ve üretim hakkında keyifli ve eğitici etkinlikler gerçekleştirdi. Fide dikimi ve sebze boyama gibi etkinliklerle doğayla tanışan çocuklar, hem eğlendiler hem de yeni bilgiler öğrendiler.

Başkan Balcıoğlu, çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza doğa ve tarım bilincini kazandırmak, onlara üretim süreçlerini öğretmek bizim için çok değerli. Bu tür projelere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.