Başkan Balcıoğlu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti

Başkan Balcıoğlu, "Tüm engelleri sevgi ve hoşgörüyle aşarak, Silivri’yi engelli dostu bir kent haline getirmek için çalışıyoruz," dedi.

Merkezde yürütülen çalışmalar ve sağlanan hizmetler hakkında detaylı bilgi alan Başkan Balcıoğlu, engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için yürütülen projelerin önemine vurgu yaptı. Nakipoğlu ailesinin destekleriyle hayata geçirilen bu merkez, engelli ve yaşlı bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir rol oynuyor.



Ziyaret sonunda Başkan Balcıoğlu, merkezin faaliyetlerini yerinde inceleyerek, çalışanlarla ve merkezden hizmet alan bireylerle sohbet etti. Sosyal yardım alanındaki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, Silivri’yi daha yaşanabilir ve erişilebilir bir şehir haline getirmek için gayret göstereceklerini ifade etti.