Başkan Balcıoğlu, Eryap Grup'u Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Hayırsever Eruslu ailesinin şirketi Eryap Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı ve Silivri Belediyesi Eryap Aşevi’in bağışçısı Emrullah Eruslu’yu ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, Eruslu ailesine Silivri'ye katkıları için teşekkürlerini iletti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Eryap Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı ve Silivri Belediyesi Eryap Aşevi’in bağışçısı Emrullah Eruslu’yu ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, nazik misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri için Eruslu ailesine teşekkür etti.

Silivri'nin kalkınması için iş birliklerinin süreceğini kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Emrullah Bey aynı zamanda Silivri Belediyesi Aşevinin de bağışçısı. Biz Silivri'de aç insan kalmasın diye uğraşıyoruz. Bu kapsamda Silivri'ye değer katacak, vatandaşa hizmet götürecek tüm iş birliklerine açığız" dedi.

