Başkan Balcıoğlu: Esas Mesele Koruyarak Geliştirmek

Çanta Balaban Mahallesi’nde Sınırlı Sorumlu İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi temel atma töreni düzenlendi. Törene, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sınırlı Sorumlu İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Başkanı Nihat Tunalı, ilçe protokol üyeleri, kooperatif üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Balcıoğlu, konuşmasında Silivri’nin stratejik önemine dikkat çekerek, ilçenin hızla büyüyen yatırım potansiyelinin, sanayi projelerine duyulan güvenin bir yansıması olduğunu belirtti.

Başkan Balcıoğlu, hayata geçirilecek tesisin, özellikle İkitelli’de faaliyet gösterip yer darlığı nedeniyle işini büyütmekte zorlanan sanayiciler için önemli bir fırsat sunacağını dile getirdi. Konumu itibarıyla hem E-5 hem de Kuzey Marmara Otoyolunun sağladığı kolay ulaşım imkânlarından yararlanacağını belirten Başkan Balcıoğlu, aynı zamanda Çorlu ile Çerkezköy gibi önemli sanayi bölgelerine de yakınlığıyla dikkat çekeceğini açıkladı.

"Silivri'deki tavrımız çok net!"

Proje hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Sınırlı Sorumlu İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi, 270’e yakın bağımsız bölümden oluşan fabrika binaları ve 517 bin metrekarelik inşaat alanıyla oldukça kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Proje tamamlandığında, en az 5 bin kişilik bir istihdam yaratma potansiyeline sahip olacağına inanıyoruz. Yani bu proje yalnızca Silivri’mizin ekonomisine güç katmakla kalmayacak, aynı zamanda istihdam imkânlarını artırarak vatandaşlarımız için yeni iş ve aş kapıları da açacaktır.”

Başkan Balcıoğlu, kurulacak olan bu sanayi bölgesinin çevre duyarlılığına önem veren, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan ve kimyasal atık veya patlayıcı, parlayıcı maddelerin yer almayacağı bir modelle hayata geçirileceğini açıkladı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedeflerini pekiştirdiğini belirten Başkan Balcıoğlu, bölgenin modern, çağdaş ve yenilikçi kimliğine de katkı sağladığını belirtti.

Tarım alanlarının korunmasına yönelik hassasiyetlerini de dile getiren Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemizde maalesef çok örneğini görüyoruz; tarım alanlarını, su havzalarını imara veya sanayiye açarak o bölgelere geri dönüşü olmayan zararlar veriliyor. Bizim Silivri’deki tavrımız çok net. Allah vergisi bereketli topraklarımızı imara, sanayiye ve kaçak yapılaşmaya karşı koruyoruz. Elbette ilçemizin gelişmesi, büyümesi ve ileriye gitmesi gerektiğine inanıyoruz; ancak burada esas mesele 'koruyarak geliştirmek' ve çocuklarımıza bu toprakları yaşanabilir şekilde miras bırakmaktır. İşte bu anlayış ve bakış açısıyla, zaten planlarda sanayi imarına sahip olan bu alanda temel atıyoruz.”

Belediye olarak öncelikli amaçlarının Silivri’yi her bakımdan örnek bir ilçe haline getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Bu doğrultuda eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora ve altyapı hizmetlerine kadar birçok alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ancak biliyoruz ki ekonomik gelişim ve istihdam olmazsa, toplumsal kalkınmayı tam anlamıyla başaramayız. Bugün attığımız bu temel, ekonomik kalkınma yolculuğumuzda çok önemli bir adım olacaktır” dedi.

Başkan Balcıoğlu, projenin sadece Silivri değil, İstanbul’un ve ülkenin üretim gücüne de katkı sunacağını dile getirdi. Kooperatif Başkanı Nihat Tunalı ve üyelerine teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.