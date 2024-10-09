Başkan Balcıoğlu, Eski Sanayi Bölgesi'ndeki Üst Geçit Projesini Yerinde İnceledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Eski Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden üst geçit çalışmalarını inceledi. Ekipler, Başkan Bora Balcıoğlu’na Piri Mehmet Paşa Mahallesi Eski Sanayi Durağı yaya üst geçidi yapım çalışmasını hakkında bilgi verdi. Üst geçit çalışmasında, 68 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde, üç açıklıklı öngermeli kirişli betonarme köprü imalatı yapılıyor. Ayrıca, engelli erişimine uygun iki asansör de üst geçide kazandırılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla hem yayalar hem de araçlar için daha güvenli bir ulaşım sağlanması amaçlanıyor.

Başkan Balcıoğlu, çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu projede, bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vermek için gerekli adımları atıyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde kısa süre içinde bu üst geçidin tamamlanmasını bekliyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde iki bölgeye geçişini sağlamış olacağız” dedi.