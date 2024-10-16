Başkan Balcıoğlu, Eski Sanayi Bölgesinde Esnaflarla Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Eski Sanayi Bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge esnafının görüş ve önerilerini dinledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Eski Sanayi Bölgesinde vatandaşlar bir araya geldi, bölge esnafının görüş ve önerilerini dinledi. Saha ziyaretlerine devam edeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, “Geçtiğimiz haftalarda Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnafımızın görüşlerini aldık. Bugün de Eski Sanayi Bölgesi'nde esnafımızla ve vatandaşlarımızla buluştuk. Güzel Silivri’mizin kıymetli insanlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz ve onların güler yüzüyle güçlenmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.