Başkan Balcıoğlu EYKOM'da Afet Bilinci Eğitimi'ne Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, EYKOM’da eğitim gören engelli bireylere yönelik düzenlenen Afet Bilinci Eğitimi'ne katıldı. Eğitim kapsamında, afet anında engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar ve bu durumlara yönelik alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgiler verildi. Silivri Arama Kurtarma Ekipleri, engelli bireylerin afet sırasında doğru şekilde yönlendirilmesi ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için pratik bilgiler sundu.

Eğitimle ilgili konuşan Başkan Balcıoğlu “Hiçbir engel, güvenli bir geleceğe hazırlanmak için bir engel değildir! Engelli bireylerimizin de afet durumlarına karşı bilgi sahibi olmaları, kendilerini ve çevrelerini koruyabilmeleri için bu tür eğitimler büyük bir fırsat. Silivri Belediyesi olarak, her bireyin yaşamını daha güvenli ve sağlıklı hale getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

