Başkan Balcıoğlu, Fatih Mahallesi'nde cenaze törenine katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçedeki vatandaşların acı günlerinde de yanlarında. Başkan Balcıoğlu, Yalçın Sezginer ve Hatice Suner'in cenaze törenine katılarak son görevini yerine getirdi.

Merhum ve merhumeye rahmet dileyen Başkan Balcıoğlu, "Fatih Mahallemizin eski muhtarlarından Ramazan Sezginer'in oğlu Yalçın Sezginer'i ve Hatice Suner'i son yolculuklarına uğurladık. Merhuma ve merhumeye Allah'tan rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

