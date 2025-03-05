Başkan Balcıoğlu, Fener Mahallesi'ndeki İftar Programına Katıldı

Silivri Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Fener Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Aynı gün iki farklı iftar programına katılacak olan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilk olarak Fener Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Balcıoğlu, iftar sofrasının kurulmasına katkı sağlayan Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya'ya teşekkürlerini sunarak, katkıları için kendisine plaket takdim etti.

Başkan Balcıoğlu, Ramazan Ayı’nın paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en önemli örneği olduğunu belirterek, “İşte biz de bu anlayışla, Silivri’mizin dört bir yanında, 35 mahallemizde iftar sofralarımızı kurarak, Ramazan’ın bereketini tüm hemşehrilerimizle paylaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Başkan Balcıoğlu, Fener mahallesindeki iftar sofrasının kurulmasına katkı sunan Turgay Sakarya başta olmak üzere herkese teşekkürlerini ileterek, "Ramazan’ın bu manevi atmosferinde, dayanışma ve paylaşma kültürüne verdiği destek için kendisine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırseverlik, toplumun birlik ruhunu pekiştiren en kıymetli değerlerden biridir. Allah, hayırlarını kabul eylesin” şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Fener mahallesinden sonra Kadıköy mahallesinin de iftar yemeğine gideceğini belirtti. Belediyecilik anlayışının merkezinde insan olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Bizim belediyecilik anlayışımızın rehberi, 'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bugün özgürce fikirlerimizi ifade edebiliyorsak, özgürce ibadet edip oruç tutabiliyorsak onun sayesinde... İşte bu yüzden bizi biz yapan değerlerimize, ezan sesimize, bayrağımıza, istiklal marşımıza, cennet vatanımıza ve onu bize emanet eden Atatürk’ümüze sonuna kadar sahip çıkacağız!”

Fener Mahalle Muhtarı İsmet Altınkoç, kurulan Ramazan sofrası için Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkür ederek tüm katılımcılara hayırlı Ramazanlar diledi.

