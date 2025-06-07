Başkan Balcıoğlu, Fevzi Çakmak Caddesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Fevzi Çakmak Caddesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Balcıoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, bayramlarını kutladı.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Fevzi Çakmak Caddesi’nde vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramların, kardeşliğin ve paylaşmanın pekiştiği zamanlar olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, görüş ve önerileri de dinledi.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşları bayramda da yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, hizmetlerin aksamadan süreceğini belirtti. Bayramlarda ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmamak gerektiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, bayramların paylaştıkça güzelleştiğini söyledi.