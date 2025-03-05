Başkan Balcıoğlu, Folklor Yarışmasında Başarıya Ulaşan Silivri Ortaokulu Öğrencilerini Ağırladı

Silivri Ortaokulu öğrencileri, İstanbul Folklor Yarışması’nda ilçeyi başarıyla temsil etmelerinin ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tarafından kabul edildi. Başkan Balcıoğlu, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek geleneksel oyunları yaşatma konusundaki çabalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Balcıoğlu, öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geleneksel oyunlarımızı yaşatan ve bizleri gururlandıran bu genç yeteneklerin her zaman yanında olacağız. Bu başarıda emeği geçen tüm eğitimcilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerde daha fazla yer alması için desteklerini sürdürmeye devam edecek.