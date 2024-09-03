Başkan Balcıoğlu, Gazitepe'de İlk Ayçiçek Hasat Şenliği Hazırlıklarını İnceledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gazitepe'de düzenlenecek olan ilk Ayçiçek Hasat Şenliği öncesinde incelemelerde bulundu. Başkan Balcıoğlu, etkinlikle ilgili görevlilerle istişare ederken, Ayçiçek Hasat Şenliği’nin Gazitepe ve Silivri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Silivri'de tarımın kalkındırılmasına önem verdiğini ve konuyla ilgili önemli projelerin yürütüldüğünü söyleyen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Doğup büyüdüğüm köyüm Gazitepe'deyiz. Burada böyle bir şenliğe vesile olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz Ayçiçek Hasat Şenliği ile tarım alanında önemli bir adım atıyoruz. Bu şenlikler, aynı zamanda çiftçimizin ürünlerini sergilemesi ve tanıtması açısından da onlara olanak sağlıyor” dedi.

Silivri’yi tarım alanında öne çıkarmak ve Silivri topraklarının verimliliğini tanıtmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, tarım alanındaki çalışmaları destekleyeceklerini dile getirdi.