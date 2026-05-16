Başkan Balcıoğlu, Gazitepe'de üreticilerle buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcoğlu, Gazitepe Mahallesi’nde üreticilerle buluştu. Tüm üreticilerin yanında olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Toprağa emek veren, alın teriyle üreten çiftçilerimizin yanında olmak; üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmak ve tarımsal maliyetler karşısında üreticilerimize destek olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu anlamlı destekleriyle üreticilerimize güç veren İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyor; tüm çiftçilerimize bereketli, verimli ve kazançlı bir üretim sezonu diliyorum” ifadelerini kullandı.