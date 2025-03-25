Başkan Balcıoğlu, Gazitepe Köyü'nde İftar Programına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gazitepede iftar programında yer aldı. Başkan Balcıoğlu, iftar programında bir konuşma yaparak, Ramazan ayının önemini ve dayanışmanın gücünü vurguladı.

Kendi köyünde açtığı iftarın kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu akşam, benim için çok özel bir iftardayız. Çünkü bugün burada, benim doğduğum, büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği köyümde, kendi komşularımla, kendi ailemle, sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bir evladınız, kardeşiniz olarak bugün burada sizinle olmak benim için her şeyden kıymetlidir."

Başkan Balcıoğlu, Ramazan ayının sevgi ve kardeşlik ayı olduğundan söz ederken, "Bizler Silivri Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanında 35 mahallemizde bu sofraları kuruyoruz. Çünkü biliyoruz ki, birlikte açılan iftar sofraları, gönülleri de birleştirir, kardeşliğimizi pekiştirir, birbirimize olan sevgimizi artırır" ifadelerine yer verdi.

Sahada vatandaşlarla buluşmanın kendisine güç verdiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Ülkemizin gündemi malum; son günlerde hepimizi üzen gelişmeler, üzerimizde hissedilen baskılar, engellemeler ve türlü zorluklar var. Ama ne zaman daralsam, ne zaman moralim bozulsa, kendimi sahaya, sizlerin yanına atıyorum. Çünkü sizlerin yanında olmak, sizlerin gözlerindeki umudu, yüzlerinizdeki sıcak gülümsemeyi görmek benim için en büyük moral kaynağı"dedi.

Gazitepe Köyü Muhtarı Secattin İldiz, başkanın konuşmasının ardından şunları söyledi:

“Ramazan ayının son dönem birlikteliğiyle, belediye başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’na sizlere çok teşekkür ederim. Allah, ettiğiniz duaları, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Herkese saygı ve sevgilerimi sunar, iyi akşamlar diliyorum.”