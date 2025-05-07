Başkan Balcıoğlu, Gazitepe Mahallesi'nde tarım alanlarını ziyaret etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Başkan Danışmanı Ümit Öztürk ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık ile Ekrem İmamoğlu'nun tarım vizyonuyla Gazitepe'de Mustafa Tuzlu'nun bahçesini ziyaret etti. İstanbul'da 2019 yılından bu yana tarım yapılan alanların 51 bin dekar attığını hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 2019'dan bu yana ortaya koyduğu tarım vizyonu doğrultusunda, İstanbul’da tarım yapılan alanlar 51 bin dekar arttı" dedi.

Enginar, salatalık ve domates fidelerinin dikimine eşlik eden Başkan Balcıoğlu, "Enginar, salatalık ve domates fidelerinin dikimine eşlik ettiğimiz, sera üretim süreçlerini yerinde incelediğimiz bu ziyarette; sürdürülebilir ve verimli üretim üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Silivri'de tarım var" ifadelerini kullandı.