Başkan Balcıoğlu, Gazitepe Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bayramlaştı

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferini Silivri’nin dört bir yanında vatandaşlarla birlikte yaşayan Başkan Balcıoğlu, Gazitepe Mahallesi’ndeki ziyaretlerinde kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarıyla bayramın sevincini paylaştı. Samimi karşılamalar için mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, “Her günümüzün bayram tadında geçmesi dileğiyle...” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcıoğlu, “Bayramın paylaşma ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşadığımız bu anlamlı buluşmalarda bizleri içtenlikle karşılayan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı’nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum ” dedi.