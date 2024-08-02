Başkan Balcıoğlu, Geçmiş Dönem Meclis Üyelerinden Sefer Ölçer'i Makamında Ağırladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçenin geçmiş dönem meclis üyelerinden Sefer Ölçer'i makamında ağırladı. Ziyarette, Başkan Balcıoğlu, Sefer Ölçer'in Silivri'ye olan katkılarının ve hizmetlerinin önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, Geçmiş Dönem Meclis Üyelerinden Sefer Ölçer'i Makamında Ağırladı
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Geçmiş dönem Meclis Üyelerinden Sefer Ölçer, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, Ölçer'e Silivri'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Balcıoğlu, Sefer Ölçer’in ilçeye olan katkılarına değinerek, "Sefer Ölçer ağabeyimize nazik ziyareti ve değerli hediyesi için yürekten teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerde verdiği hizmetlerle ilçemizin gelişimine katkıda bulunmuş olan Sayın Sefer Ölçer'in desteği, bizler için önemli bir moral kaynağıdır. Bu tür dayanışma ve desteklerin, Silivri’mizin daha da ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

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