Başkan Balcıoğlu, Genç Sporculara Eşofman Takımı Dağıttı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ortaköy Futbol Stadı’nda Silivri Belediyesi Futbol Akademisi'nde eğitim gören 150 genç sporcu ile bir araya gelerek, gençlere eşofman takımı hediye etti.

Başkan Balcıoğlu, spora verdikleri öneme dikkat çekerek, "Evlatlarımıza moral olması adına eşofman takımlarını dağıttık. Silivri Belediyesi olarak, çocuklarımıza ve gençlerimize her zaman destek olacağız. Silivri’de sporun yaygınlaşması ve çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, onların spor yaparak sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.