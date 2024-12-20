Başkan Balcıoğlu: Gençlerimize yönelik projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, öğrencilere çorba ikram ederek taleplerini dinledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi’nde, belediyenin sabah çorbası projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Sabah çorbası ikramında bulunan Başkan Balcıoğlu, gençlerle sohbet ederek onların görüşlerini dinledi.

Gençlerin güne sıcak başlaması için başlatılan projeden olumlu dönütler alındığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Her sabah gençlerimize sıcak çorba ikramı yapmaya devam ediyoruz. Belediye olarak gençlerimize yönelik her türlü projeyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Onların mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana eğitimi, eğitimcileri ve öğrencileri destekleyen projeleri öncelediklerinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, sıcak çorba projesinin farklı okullarda devam edeceğini vurguladı.