Başkan Balcıoğlu, Gençlik Yürüyüşüne katıldı

Silivri Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gençlik Yürüyüşü düzenledi. Düzenlen yürüyüş, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Silivri sokaklarını 19 Mayıs'ın bağımsızlık ruhu sararken, 60 metrelik dev Türk bayrağının açıldığı an, meydandaki kalabalık tarafından büyük alkış ve coşkuyla karşılandı. Kırmızı beyaza bürünen Silivri'de, bayrak adeta gökyüzünü selamladı. Gençlik Yürüyüşü’nün coşkulu kalabalığı, Atatürk Meydanı’nda son buldu. Ancak heyecan burada da bitmedi; kutlamalar, meydanda düzenlenen konser ve etkinliklerle devam etti.



Silivri’deki amatör spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ; taşıdıkları yelken bayraklar, renkli pankartlar korteje renk kattı. Gencer Savaş Bandosu, Balkan Bandosu ve Silivri Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde, ellerde meşalelerle yürüyen binlerce vatandaş; 19 Mayıs’ın taşıdığı mücadele ruhunu bir kez daha canlandırdı. Silivri’deki kortej yürüyüşü adeta bir tarih yolculuğuna dönüştü; geçmişin izlerini bugünün gençleriyle geleceğe taşıdı.

Yürüyüşün ardından konuşan Başkan Balcıoğlu, “Atatürk, 19 Mayıs’ı yalnızca bir tarih olarak bırakmadı. O gün; milletin makûs talihini yenen büyük ruhu, gençliğe emanet etti! Cumhuriyet’i, bu ülkenin en büyük gücüne, gençlerine yani sizlere emanet etti” ifadelerine yer verdi. Vatandaşlarla sohbet edip gençlerle fotoğraf çektiren Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan cumhuriyete ve gençlere sahip çıktıklarını ve çıkacaklarını dile getirdi.

