Başkan Balcıoğlu, Gümüşyaka Cemevi'nin Kahvaltı Programında Vatandaşlarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka Cemevi tarafından düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

"Allah Birliğimizi Daim Etsin"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka Cemevi’nde düzenlenen kahvaltı programına katılarak vatandaşlarla buluştu. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği programda, Başkan Balcıoğlu vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Balcıoğlu, “Başta Dernek Başkanımız Rıza Eroğlu olmak üzere, emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerine ve bizleri her zaman içtenlikle karşılayan canlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.