Başkan Balcıoğlu, Gümüşyaka Pazarı'nı Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka Mahallesi'nde her Çarşamba günü kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Balcıoğlu, alışverişe gelen vatandaşlarla da bir araya gelerek mahalleye dair sorun, görüş ve önerileri dinledi.

Mahalle sakinlerinin ve esnafın taleplerini not aldığını belirten Başkan Balcıoğlu, “Gümüşyaka Mahallemizin ihtiyaçlarını çözmek ve daha iyi bir yaşam ortamı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Başkan Balcıoğlu, esnafın pazar koşulları hakkındaki geri bildirimlerini değerlendirerek ilgili birimlere ileteceğini ifade etti. Ziyaret sırasında pazarın düzeni ve vatandaş memnuniyeti üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.