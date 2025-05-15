Başkan Balcıoğlu Halk TV'ye Konuştu

Silivri’de 20 binden fazla vatandaşın katılımıyla “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingi düzenlendi. Düzenlenen mitinge CHP Genel başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, 19 Mart’ta tutuklanan gençlerin aileleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Silivri’de ilçe tarihinin en kalabalık mitingi gerçekleşti. 20 binden fazla vatandaşın katıldığı “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingine CHP Genel başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu katıldı. Miting öncesi Halk TV’de konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ekrem İmamoğlu’na selam yolladı. Seçim döneminde Ekrem İmamoğlu ile yaptığı mitingleri hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “Bir yanım buruk tabii, ben aday olduğum dönemde biz burada Ekrem Başkanla miting düzenlemiştik. Onu hatırladım. Yaklaşık 20 milyon İstanbullunun seçtiği Ekrem Başkanıma selamlarımı yolluyorum” dedi.

Aynı zamanda tutuklu bulunan belediye başkanlarına da selamlarını ileten Başkan Balcıoğlu, “Halktan üstün bir şey olmadığına inanan biriyim. İnşallah bu mitinglerimiz Silivri’de son olur herkes hakkına kavuşur. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim meydanlarımızda çocuklarımız var, annelerimiz var, emeklilerimiz var” diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, meydandaki kalabalıkla gurur duyduğunu açıkladı. Gençleri gördükçe duygulandığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Gençlerimizi gördükçe duygulanmamak elde değil. Burada gerçekten umut var. Bu umut Türkiye’ye yayılacak diyoruz” dedi.

