Başkan Balcıoğlu: Halkın içinden, halkla beraber yönetiyoruz!

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, D-100 Karayolu Geçiti Viyadük Altı projesini yerinde inceledi. Çalışma alanında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Çalışmaları takip ettiğini ve sona yaklaştığını belirten Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Silivri’mizin cadde ve sokaklarında hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam ediyoruz. Halkın içinden, halkla beraber yönetim anlayışımızı sürdürüyoruz. Bugün de D-100 Karayolu Geçiti Viyadük Altı projemizin ilerleyişini yerinde takip ettik. Çalışmalar hızla ilerliyor, sona yaklaşıyoruz. Kısa süre içerisinde bu projeyi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak her çalışmayı titizlikle yürütüyoruz” dedi.