Başkan Balcıoğlu, Hamsi Şenliği'ne katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa’da düzenlenen Hamsi Şenliği’ne katılım sağladı. Silivri’nin 81 ilden vatandaşı aynı sofrada buluşturan, kültürlerin kardeşçe yaşadığı güzel bir ilçe olduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Birlik ve dayanışma ruhunu büyüten bu anlamlı etkinlikte hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Dernek Başkanı İbrahim Gül’e ve emeği geçen kıymetli hemşehrilerimize bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.