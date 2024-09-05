Başkan Balcıoğlu, Hatay Kumlu'da Aileler Ve Çocuklarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Hatay Kumlu'da aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Ailelerden bölgedeki ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Başkan Balcıoğlu, Hatay halkının yanında olmaya devam edeceğini aktardı.

Depremzede ailelerin sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Balcıoğlu, "Birlikte vakit geçirdiğimiz bu anlarda, dayanışmanın, birbirimize destek olmanın ve paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Hemşehrilerimizin gözlerindeki umut, yaraların sarılabileceğinin ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyebileceğimizin en büyük göstergesidir" dedi.

Türkiye'nin her yerinden, tüm vatandaşların her sorununda yanında olmak için daha çok çalışacaklarını belirten Başkan Balcıoğlu, "81 ilden hemşehrilerimizi kucaklayacağız’’ anlayışı ile umudumuzu güçlü tutacak, birlikte bu zorlukları aşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



