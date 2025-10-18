Başkan Balcıoğlu: 'Her Yaşa Dokunmaya, Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz'

Başkan Balcıoğlu, personel ikramiyeleriyle ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “İki üç kendini bilmez müfterinin söylemleriyle gündem oluşturulamaz. Personelim beni tanır, itibar etmeyin” dedi. Göreve geldiklerinde ciddi mali yüklerle karşılaştıklarını vurgulayan Balcıoğlu, “2023 Temmuz’dan itibaren SGK primleri ödenememişti. Biz göreve geldiğimizde önceliğimiz çalışanlarımız oldu” ifadelerini kullandı.

Maaşlarda yaklaşık yüzde 90 oranında iyileştirme yaptıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, bu artışların gider kalemlerini yükselttiğini ancak adaletli bir düzen kurduklarını söyledi. Yedek ödenek eleştirilerine de değinen Balcıoğlu, “Program dönüşümünün ilk yılında yasal düzenlemeler ve piyasa dalgalanmaları için yedek ödeneği yüksek tuttuk. Bu harcanacak anlamına gelmez” dedi.

Muhalefetin arsa satışı iddialarını da yanıtlayan Balcıoğlu, “Beş yılda 94 arsa satmışsınız. Kalmadı arsa ki. Biz üretmeye çalışıyoruz. 7 cami, 7 okul alanı, 1 spor tesisi, 1 resmi kurum alanı; toplam 63 milyon TL’lik mahsuplaşma yapılmış” sözleriyle geçmiş döneme dikkat çekti.

Sosyal belediyeciliğe vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, “Bebek paketlerinden asker çantalarına, amatör spor kulüplerinden cenaze ikramlarına kadar her yaşa dokunuyoruz. Halkın hayatını kolaylaştıran her hizmet bu bütçeden çıkıyor” dedi. Belediyeyi 1 milyar 470 milyon TL borçla devraldıklarını hatırlatan Balcıoğlu, borcun 1 milyar 270 milyona düştüğünü belirterek, “Bir yandan borç ödüyor, bir yandan yatırım yapıyoruz” dedi.

“Silivri Belediyesi’nde üç bin liraya düğün yapılabiliyor. Başka bir yerde bu mümkün değil” diyen Balcıoğlu, “Her yaşa dokunmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.