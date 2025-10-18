Başkan Balcıoğlu: 'Her Yaşa Dokunmaya, Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz'

Silivri Belediyesi Ekim Ayı Belediye Meclisi Toplantısı’nın üçüncü oturumu, 17 Ekim’de Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda 2026 yılı bütçe planlamaları görüşülürken, Başkan Balcıoğlu muhalefet kanadının eleştirilerine yanıt verdi.

“İddialar Asılsız, Personelim Beni Tanır”

Personel ikramiyelerinin yatırılmadığı yönündeki iddialara sert tepki gösteren Başkan Balcıoğlu, söz konusu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ne demek yani bazı personeller ikramiyelerini almış, bazı personeller almamış? İki üç tane kendini bilmez müfterinin söylemleriyle ben açıklama yapmam. Personelim beni tanır, bilir. Onlara itibar kazandırmam” dedi.

Göreve geldiklerinde mali açıdan oldukça zorlu bir tabloyla karşılaştıklarını vurgulayan Balcıoğlu, “2023 Temmuz ayından itibaren SGK primleri ödenememişti. Silivri Belediyesi, o dönemde birçok kamu kurumu gibi ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçti. Biz göreve geldiğimizde ilk olarak bu sorunlarla ilgilendik” ifadelerini kullandı.

“Maaşlarda Yüzde 90 İyileştirme Yaptık”

Çalışanların emeğine ve alın terine her zaman değer verdiklerini söyleyen Başkan Balcıoğlu, göreve geldiklerinden bu yana personel maaşlarında yaklaşık yüzde 90 oranında artış yaptıklarını hatırlattı. “Bu artışlar, elbette gider kalemlerinde artışa sebep oldu. Ancak bu, çalışanlarımızın hakkıydı. Biz adil bir düzen kurduk. Bugün görünen tablo, 2020’den bu yana devam eden geçmiş borçların ve 2023 ortasından itibaren ödenmemiş primlerin birikiminin sonucudur” dedi.

“Yedek Ödenek, Olası Risklere Karşı Tutulmuştur”

Balcıoğlu, yedek ödenek hakkındaki eleştirilere de yanıt verdi: “Program ne diyorsa onu yaptık. Program dönüşümünün ilk yılında, olası yasal düzenleme ihtiyaçları ve piyasa dalgalanmaları için yedek ödeneği yüksek tuttuk. Bu, harcanacak anlamına gelmez. Toplumun ihtiyaçları değişiyor. Eleştirileriniz kıymetlidir ama sahada da farklı bir tablo olduğunu görmenizi isterim.”

“Kalmadı Arsa, 94 Tane Satılmış”

Belediyenin arsa satışına ilişkin iddiaları da değerlendiren Başkan Balcıoğlu, geçmiş döneme dikkat çekerek şunları söyledi: “Beş yılda 94 arsa satmışsınız. Yani ben arsa bulamıyorum. 7 cami, 7 okul alanı, 1 spor tesisi ve 1 resmi kurum alanı olmak üzere toplam 63 milyon TL’lik taşınmaz, vergi borçlarıyla mahsuplaştırılmış. Bu rakamı enflasyona oranlarsak 468 milyon TL ediyor. Şimdi biz üretmeye, yeni değerler kazandırmaya çalışıyoruz.”

“Her Yaşa Dokunuyoruz”

Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, “Bebek paketlerinden asker çantalarına, ödüllendirilen sporcuların hediyelerinden amatör kulüplere yaptığımız desteklere kadar her kalem vatandaşın yaşamına dokunuyor. Cenazelerde dağıtılan ikramlar, kurslar, eğitim destekleri… Hepsi bu müdürlüklerden geçiyor. Hepsi vatandaşın hayatını kolaylaştıran, dokunan hizmetlerdir” dedi.

“Hem Borç Ödüyoruz Hem Yatırım Yapıyoruz”

Belediyeyi 1 milyar 470 milyon TL borçla devraldıklarını hatırlatan Balcıoğlu, “Bugün borcumuz 1 milyar 270 milyon TL’ye düşmüş durumda. Yani 200 milyon TL borç ödemişiz. Bir yandan geçmişin yükünü kapatıyoruz, diğer yandan Silivri’ye yeni yatırımlar kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Silivri’de Üç Bin Liraya Düğün Yapıyoruz”

Muhalefetin sosyal tesis ücretlerine yönelik eleştirilerine de yanıt veren Balcıoğlu, “Silivri Belediyesi’nin tesislerinde üç bin liraya düğün yapıyoruz. Gidin araştırın, bu fiyata düğün yapabileceğiniz bir yer bulun. Üç bin liraya düğün yapılabilen başka bir tesis yok. Biz halkın cebini koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

Konuşmasını, belediyenin sosyal belediyecilik vizyonuna vurgu yaparak sonlandıran Başkan Balcıoğlu, “Silivri’de yaşayan her bir vatandaşımız bizim için çok değerli. Her yaşa dokunmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Samimiyetimizi, ciddiyetimizi ve hizmet aşkımızı bir yılda ortaya koyduk; bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacağız” ifadelerini kullandı.