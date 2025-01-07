Başkan Balcıoğlu, Hizmet Dolu 8 Ayı Değerlendirdi

Silivri Belediyesi 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı I. Birleşimi gerçekleştirildi. Göreve geldikten sonraki 8 ayı değerlendiren Başkan Balcıoğlu, Silivri halkına verdikleri hizmet sözlerini birer birer yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, göreve geldiklerinde temeli atılmış halde teslim alınan Gençlik Merkezi projesini yüzde 80 oranında tamamladıklarını belirtti. İnşaatın tamamen öz sermayeleri ile bu seviyeye geldiğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, ince işçilik sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekleriyle projeyi tamamlayacaklarını ifade etti.

"Bu topraklarda geleceğin milli sporcuları yetişecek"

Spor Toto Teşkilatı ile ortak devam ettirdikleri Yeni Mahalle Spor Adası Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Balcıoğlu, projeyi yüzde 5-6 seviyesinde teslim aldıklarını, bugün ise tamamlanma oranını yüzde 70’in üzerine çıkardıklarını söyledi. Projeyi çok önemsediğini belirten Başkan Balcıoğlu, “Çünkü bu proje tamamlandığında gözbebeğimiz Silivrispor’umuz antrenmanlarını kendi modern tesislerinde yapacak, bu topraklardan geleceğin milli sporcuları, yeni Müjdat Gürsuları yetişecek” dedi.

Kaymakamlık evi yapımında ciddi bir aşama kat ettiklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, aynı şekilde eski belediye binasının da sonuna yaklaştıklarını açıkladı. İBB ile iş birliği içerisinde Mimarsinan Mahallesi’ndeki kreşi tamamladıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, “Böylece Silivri’deki yuvamız İstanbul kreşi sayımızı 5’e çıkardık” diye konuştu. Ayrıca, Değirmenköy’deki kreşin açılışı için geri sayım yaptıklarını kaydetti.

Başkan Balcıoğlu, Selimpaşa Velalı Hala Huzurevi projesinin yanı sıra, eski sanayi üst geçit çalışmalarının devam ettiğini, Taziye Evi için çalışmaların hızlandırıldığını ve ilk emekli evi (lokali) projesinin Selimpaşa’da başlayacağını duyurdu. Ayrıca, ikinci emekli evi (lokali) projesinin de Gümüşyaka’da hayata geçirileceğini belirtti.

Başkan Balcıoğlu, E-5 Viyadük Projesi ile altyapı ve peyzaj düzenleme çalışmalarının devam ettiğini, hava koşullarına rağmen ağaçlandırma ve oturma alanları gibi unsurların 15-20 gün içerisinde tamamlanacağını belirtti. Ayrıca, Çeltik Çamlık Restoranı'nın tadilatına başladıklarını, Büyükkılıçlı, Beyciler ve Gazitepe mahallelerinde bazı yerlerde kütüphane/etüt salonu, bazı yerlerde ise köy konağı projelerinin çizimlerinin yapıldığını ifade etti. Başkan Balcıoğlu, Çanta, Kadıköy ve Çayırdere'deki köy okullarında ise gereken tadilatların yapıldığını açıkladı.

Başkan Balcıoğlu, eğitime ve çocuklara verdikleri desteklere de değinerek, kahvaltı desteği projesine 1250 çocukla başladıklarını ve şu an 2500 çocukla devam ettiklerini belirtti.

Balcıoğlu 8 aylık icraatlerini sıralarkan tarımsal üretime İBB ile iş birliği içerisinde 100 Milyon TL gibi bir destek verdiklerinin altını çizerek Silivri’nin hatta istanbul’un en büyük çiftçisi olduklarını vurguladı.