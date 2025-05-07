Başkan Balcıoğlu, İBB Kurmayları ile Gökhan Başar'ı ziyaret etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Başkan Danışmanı Ümit Öztürk ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık ile Değirmenköy Mahallesi’nde topraksız tarım yöntemiyle üretim yapan Gökhan Başar’ı ziyaret etti.

Başar’ın üretiminin örnek niteliğinde olduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Üreticimizin çalışmaları, modern tarım tekniklerinin Silivri’deki başarılı örneklerinden biri olma niteliği taşıyor. Silivri’de yalnızca geleneksel tarımı değil, aynı zamanda teknolojik ve sürdürülebilir üretim modellerini de desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.