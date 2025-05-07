Başkan Balcıoğlu, İBB Kurmayları ile TÜRAM'ı ziyaret etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Başkan Danışmanı Ümit Öztürk ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık ile Silivri’de tarımın bilimle, emekle ve vizyonla buluştuğu en önemli noktalardan olan TÜRAM’ı ziyaret etti.

Silivri’yi tarımda öncü ilçe yapmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Tıbbi ve aromatik bitkilerden sebze üretimine, zeytinliklerden üzüm bağlarına; distilasyon tesisinden fide seralarına kadar geniş bir yelpazede üretim yapılan merkezimizde aynı zamanda eğitim, araştırma ve teknoloji odaklı çalışmalar da yürütülüyor.” dedi.

