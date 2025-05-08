Başkan Balcıoğlu, İBB Kurmaylarına TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Gezdirdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Başkan Danışmanı Ümit Öztürk ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık ile tarımın eğitimle büyüdüğü anlayışıyla Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Tarım alanında eğitim gören gençlerin bilgiyle donanmış bireyler olduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Silivri’de tarım yalnızca üretimle sınırlı değil; aynı zamanda bilgiyle, eğitimle ve geleceğe yatırım anlayışıyla büyüyor. Tarım alanında eğitim gören gençlerimizin bilgiyle donanmış, bilinçli bireyler olarak yetişmesini; sürdürülebilir üretim ve kırsal kalkınmanın en temel yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Bu okulda yetişen her genç; inanıyorum ki sadece toprağı değil, geleceğimizi de yeşertecek” ifadelerine yer verdi.