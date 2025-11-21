Başkan Balcıoğlu, İBB Meclis Toplantısına katıldı

İBB Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı beşinci oturumu, 18 Kasım’da yapıldı. Toplantıya katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye bütçesini vatandaşların ihtiyaçlarını önceleyerek oluşturduklarını kaydetti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, “Bizlere emanet edeceği bütçemizi yine aynı şekilde Silivrili hemşehrilerimizin istek öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda, sosyal belediyecilik anlayışını öne alarak mevzuata ve elbette en önemlisi vicdanlarımıza uygun bir şekilde şehrimiz için yatırım ve hizmete dönüştüreceğiz” dedi.

Silivri için planlanan projeleri hayata geçirmek ve 35 mahallenin talep ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri geliştirmek için son sürat çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Ben özellikle bütçe çalışmalarımızda emek harcayan katkı sunan Silivri belediyemizdeki ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizdeki bürokrat çalışma arkadaşlarımıza plan ve bütçe komisyon üyelerimize ve oy birliği ile bütçemizi kabul eden tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza İBB Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan’a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımıza Silivri halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Meclis toplantısı öncesi Silivri Yoğurdu ikram edildi

Toplantı öncesinde ilçenin marka değeri olan meşhur Silivri Yoğurdu meclis üyelerine, bürokratlara ikram edildi. Silivri’yi tanıtan, yerel üreticilerini destekleyen ve belediyenin kimliğini güçlendiren her adımı değerli bulduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, bütçenin bereketli olmasını diledi.