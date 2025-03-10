Başkan Balcıoğlu, İftar Öncesi Silivri Sahili'nde Vatandaşlarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hafta sonu Silivri Sahili'nde iftar öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, hayırlı Ramazanlar diledi.

Sahilde yürüyerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizi birlikte yönetmek ve daha güzel bir hale getirmek için her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli. Onların ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı şekillendiriyor ve daha iyi bir Silivri için adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu.

