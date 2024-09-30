Başkan Balcıoğlu İlçe Başkanları'nın Katılım Sağladığı Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde ilçe belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe belediye başkanları ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda birlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Balcıoğlu, “Zor zamanlardan geçiyoruz, ancak her zaman olduğu gibi yine yan yanayız. İstanbul’un her köşesinde olduğu gibi Silivri’de de halkımıza en iyi hizmeti sunma kararlılığımız sürüyor. İl Başkanımız Özgür Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde, daha yaşanabilir ve modern bir Silivri için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.