Başkan Balcıoğlu, İlçe Belediye Başkanları Toplantısına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe belediye başkanları toplantısına katıldı. Başkan Balcıoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul’un her ilçesinde ortak projeler ve işbirlikleriyle daha güçlü bir gelecek inşa etme hedefinde olduklarını belirtti.

Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin kalkınması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ettiklerini söyledi. Toplantıda Silivri'lilerin yaşam kalitesini artırmak için gerçekleştirilecek projeler hakkında konuşulduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, toplantının verimli geçtiğini ifade etti.

Son olarak, toplantıyı düzenleyen İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, "Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, İstanbul’umuzun her köşesinde daha iyi bir yaşam ortamı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

