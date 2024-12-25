Başkan Balcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan'ı Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin güvenliği için her zaman destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Misafirperverlikleri için Turhan’a teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mize yeni atanan İlçe Emniyet Müdürümüz Ali Osman Turhan’ı ziyaret ettik. Nazik ve samimi kabullerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyoruz. İlçemizin güvenliği ve huzuru için tüm kamu kurumlarımızla olduğu gibi Emniyet Müdürlüğümüzle de iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan, ziyaretlerinden dolayı Başkan Balcıoğlu’na teşekkür etti ve ilçenin güvenliğini artırmak için gereken tüm çabayı göstereceklerini belirtti.

