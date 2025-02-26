Başkan Balcıoğlu, İlçe Öğrenci Meclis Üyeleri ile Bir Araya Geldi

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, İlçe Öğrenci Meclis Üyeleri ile bir araya gelerek, gençlerin görüşlerini dinledi.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, İlçe Öğrenci Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. İlçe Öğrenci Meclis Üyeleri, Silivri’de görmek istedikleri yenilikleri ve projeleri paylaştı.

Gençlerin fikirlerine önem verdiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, “Silivri’yi gençlerimizle birlikte yönetmek istiyoruz. Onların enerjisi ve vizyonu, ilçemizin geleceğini şekillendirmekte oldukça önemli. Gençlerimizin fikirlerini dinleyerek, ilçemizi birlikte nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi değerlendirdik” şeklinde konuştu.

