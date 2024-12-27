Başkan Balcıoğlu İmar Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İmar Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Müdürlük personeliyle çalışmalar hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, "İmar Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın başvurularını zamanında tamamlayabilmesi için ek mesai yaparak büyük bir özveriyle çalışıyor. Hemşehrilerimize hızlı ve etkili hizmet sunmak adına gösterdikleri bu çaba, bizleri gururlandırıyor. Bu süreçte emeği geçen Başkan Yardımcımız Fatih Yavuz, İmar Müdürümüz Hülya Turan ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda, her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Vatandaşların taleplerine en kısa sürede yanıt verebilmek adına tüm müdürlüklerin iş birliği ile çalışmaları sürdüreceğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, tüm birimlere öz verileri için teşekkürlerini iletti.

