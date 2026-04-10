Başkan Balcıoğlu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü vesilesiyle, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yapan çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Mimarları Anma Günü’nde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Günlerini kutlayan Başkan Balcıoğlu, “Şehrimizin gelişimine emek veren, estetikle işlevselliği bir araya getirerek yaşam alanlarımızı şekillendiren tüm mimarlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.