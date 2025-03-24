Başkan Balcıoğlu: İnanç ve Kararlılıkla Sandıkta Buluştuk

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu ile birlikte baba ocağı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanlığı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak amacıyla ön seçimde oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oyunu CHP Silivri İlçe Başkanlığı’nda kullanan Başkan Balcıoğlu, ardından ilçede yoğun katılımın gözlemlendiği Selimpaşa, Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Fatih Mahallelerindeki sandıkları ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Balcıoğlu, “Yaş fark etmeksizin aynı inanç ve kararlılıkla sandıkta buluştuk” dedi.

CHP’nin ön seçim çağrısına kulak vererek ülkesine sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, ilçe genelinde sandıklara yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nu bu süreçte yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Balcıoğlu, “Bu yalnızca bir ön seçim değil, demokrasinin en güzel örneğidir. Halkın sesini dinlediğimizin, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir adımı tek başımıza atmadığımızın göstergesidir” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen ön seçimin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hepimizi derinden üzdü. Fakat biliyoruz ki, şafak söktüğünde 13. Cumhurbaşkanı olarak Ekrem İmamoğlu’nu göreceğiz. Demokrasiye inanarak oy kullanan tüm vatandaşlarımıza ve seçim sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ön seçimin başta partimiz olmak üzere tüm Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

