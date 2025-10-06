Başkan Balcıoğlu, İRAP kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında, Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, ilçede afet risklerini en aza indirecek stratejiler, alınacak tedbirler ve uygulanacak planlamalar üzerinde duruldu. Silivriyi daha güvenli ve dirençli bir ilçe haline getirmek istediklerini aktaran Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, iş birlikleriyle atılacak her adımı büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.