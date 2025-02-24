Başkan Balcıoğlu, İSKİ Silivri Şube Müdürü Gülay Özvatan'ı Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçede yeni göreve başlayan İSKİ Silivri Şube Müdürü Gülay Özvatan’ı makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İSKİ Silivri Şube Müdürü Gülay Özvatan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin altyapı gelişimi için İSKİ ile sürekli bir iletişim ve koordinasyon içinde olacaklarını belirtti.

Başkan Balcıoğlu, İSKİ Silivri Altyapı Yatırımlarının temel atma törenine de değinerek, “Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla temelini attığımız 1.6 Milyar TL altyapı yatırımı, İstanbul'umuzun köklü kuruluşu İSKİ eliyle Silivri'mizdeki altyapıyı güçlendirmeye büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

İSKİ Silivri Şube Müdürü Gülay Özvatan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sundu.

