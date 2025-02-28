Başkan Balcıoğlu, İSKİ Silivri Şube Müdürü Gülay Özvatan'ı Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İSKİ Silivri Şube Müdürü Gülay Özvatan ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, misafirperverlikleri için Şube Müdürü Gülay Özvatan ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaret hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasını sağlamak adına İSKİ ile iş birliği içerisindeyiz. Hep birlikte Silivri’miz için çalışmaya, daha yaşanabilir bir ilçe inşa etmeye devam edeceğiz. İSKİ Silivri Şube Müdürü Gülay Özvatan ve çalışma arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



İSKİ Silivri Şube Müdürü Gülay Özvatan ise Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sundu.

