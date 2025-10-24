Başkan Balcıoğlu, Kabtek Fabrikasını ziyaret etti
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Alipaşa Mahallesinde faaliyet gösteren, Kabtek Fabrikası'nı ziyaret etti.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kabtek Fabrikasını ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurlanan Fabrika Müdürü Deniz Dinçer için taziyelerini ileten Başkan Balcıoğlu, “Sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için fabrika sahibi Fevzi Yaşaroğlu’na, yönetim kurulu üyelerine ve Kabtek ailesinin tüm emekçilerine gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.