Başkan Balcıoğlu, Kadıköy Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kadıköy Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle çay içerek sohbet eden Başkan Balcıoğlu, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Başkan Balcıoğlu, mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, “Kadıköy Mahallemizde hemşehrilerimle bir araya gelerek çay ikramları eşliğinde sohbetlerine dahil oldum. Gerçekleştirdiğim ziyaretlerde vatandaşlarımızın bire bir ihtiyaçlarını dinlemek bizim için çok önemli. Silivri’mizin her köşesinde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, onların taleplerini doğrudan dinlemeye devam edeceğiz” dedi.