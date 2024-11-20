Başkan Balcıoğlu Kadıköy Şehit Olcay Özcan İlkokulu'nda İncelemelerde Bulundu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “İyi ve kaliteli şartlarda eğitim almak her çocuğun hakkıdır” anlayışıyla Kadıköy Şehit Olcay Özcan İlkokulu’nu ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, öğrencilere iyi dersler dilerken, okulda yürütülen tadilat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Silivri Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacıyla 6 okulda başlattığı çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Ziyaret sırasında okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Balcıoğlu, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına sürdürülen projelere desteklerinin devam edeceğini vurguladı.