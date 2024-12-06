Başkan Balcıoğlu, Kadın Hakları Günü'nü Mecliste Çiçeklerle Kutladı

Silivri Belediyesi 2024 yılı aralık ayı meclis toplantısı ikinci birleşimi, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Balcıoğlu, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla, meclisteki kadın üyelere çiçek takdim ederek, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı.

Silivri Belediyesi 2024 yılı aralık ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla meclisteki kadın üyelere çiçek takdim etti.

"Güçlü kadın, güçlü toplum demek"

Kadını toplumdaki önemine değinen Başkan Balcıoğlu, “Biliyorum ki kadınlarımız, toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi meclisimizde de önemli rol oynamaktadırlar. Bizlere güç katıyorlar, iyi ki varlar. Güçlü kadın, güçlü toplum demek olduğunu inanarak söylüyorum ve her zaman onların yanında destekçi olacağımızın da sözünü veriyoruz” dedi.

