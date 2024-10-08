Başkan Balcıoğlu: Kadına yönelik şiddetin kökünü kazıyacak iradeyi hep birlikte göstereceğiz!

Ekim ayı meclis toplantısı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Balcıoğlu, 4 Ekim Cuma günü katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i andı. Kadına yönelik şiddetin büyük bir sorun olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, toplumun temel değerlerini sarstığını söyledi. Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözlerini hatırlattı.

Kadınların toplumun aydınlık yüzü olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “Şiddetin her türlüsüne karşı durmak, sizlerin güvenliğini sağlamak ve haklarınızı korumak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miraslardan biridir. Kadınların sokaklarda özgürce, korkuyla arkasına bakmadan yürüyeceği günler gelene kadar mücadele edeceğiz” dedi.